أخبار عاجلة

«شعراوي»: تسليم 35 ألف عقد تقنين بجميع المحافظات و46 ألفا جاهزة للتعاقد -
«البيئة» تجرى المراجعة الدورية على مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ -
تداول 7300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
«مكنتش بشوف ماتش الأهلي».. عمر عبدالعزيز يكشف سبب انسحابه من ندوة تكريمه بـ«الإسكندرية السينمائي» -
استئناف الرحلات السياحية من هولندا وبلجيكا للغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل -
ضبط مكتبة تحولت إلى سنتر تعليمي في الجيزة (فيديو) -
عصام هلال: محطة معالجة بحر البقر الأكبر في العالم (فيديو) -
«شباب ورياضة الشرقية» تنظم ندوة دينية عن «فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها» غدًا -
رسميًا.. تخصيص خانة «طالب جامعي» على موقع «الصحة» لتلقي لقاح كورونا -
«البحوث الفلكية»: زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مطروح (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المخابرات اللبنانية تعتقل عناصر خلية تابعة لـ"داعش"

Print
المخابرات اللبنانية تعتقل عناصر خلية تابعة لـ"داعش" المخابرات اللبنانية تعتقل عناصر خلية تابعة لـ"داعش"
نفّذت عملية اغتيال ضد عسكري متقاعد

المخابرات اللبنانية تعتقل عناصر خلية تابعة لـ

اعتقلت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عدداً من الأشخاص يشكّلون خلية مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما ذكر الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الجيش في بيان أن عناصر الخلية عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر؛ بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان.

وأضاف أن عناصر الخلية سعوا إلى تجنيد أشخاص آخرين؛ لمساعدتهم.

وبيّن أن الخلية كانت قد بدأت نشاطها في شهر يونيو الماضي، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد، في منطقة المئتين- طرابلس، شمال لبنان في 22 أغسطس الماضي.

وأشار الجيش إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. جولة لـ "سبق" توثّق لأول نزل طبي خيري بتبوك وتكشف آلية القبول

شاهد.. جولة لـ "سبق" توثّق لأول نزل طبي خيري بتبوك وتكشف آلية القبول

نموذج المملكة الهائل.. 30 شركة سعودية تبحث فرص الاستثمار بكازاخستان

نموذج المملكة الهائل.. 30 شركة سعودية تبحث فرص الاستثمار بكازاخستان

بهدف إشراك المواطن في تطوير الخدمات.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يُطلق تطبيق 938

بهدف إشراك المواطن في تطوير الخدمات.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يُطلق تطبيق 938

صدمة "الشرف" تطيح بروح "فتاة صنعاء".. قهر يُبكي والقتلة إخوة وابن عم!

صدمة "الشرف" تطيح بروح "فتاة صنعاء".. قهر يُبكي والقتلة إخوة وابن عم!