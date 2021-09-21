تأجيل محاكمة «مستريح المنيا» و46 متهما آخرين إلى 19 أكتوبر

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أجلت اليوم، المحكمة الاقتصادية بمجمع محاكم بني سويف ،جلسات محاكمة حسين احمد إبراهيم توفيق، 45 سنه، حاصل على مؤهل عالي، والمعروف إعلاميا ب «مستريح المنيا»، و46 متهما آخرين، مقيمون جميعا بمحافظة المنيا، بينهم 10 متهمين محبوسين احتياطيا، و36 هاربين، لتورطهم في جمع مبلغ مليار و500 مليون جنية، لتوظيفها في مجال تجارة الرخام والجرانيت، وذلك مقابل عائد يصرف بقيم مختلفة دون الحقيقة، إلى 19 أكتوبر المقبل لاستكمال جلسات المحاكمة.

استعرضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسين على عمار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، مصطفي ابو الذهب، ومحمد عبدالعزيز، وأمانة سر محمد مصطفي هارون، وياسر عبدالفتاح، قرار الإحالة، وسماع مطالب الدفاع عن المتهمين .

وقد تضمن قرار الإحالة الذي اصدر المستشار ابو الوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، في القضية المقيدة برقم 13 لسنه 2021، جنايات اقتصادية مغاغة، والمقيدة برقك 18 لسنة 2021، كلي اقتصادي شمال المنيا، اتهام كلا من حسين احمد إبراهيم توفيق، المتهم الأول، ومحمد عبدالله محمد عبدالله، 40 سنه، المتهم الثاني، بجميع المبالغ بمعاون باقي المتهمين. مقابل عائد، دون الالتزام، ورد المبالغ للمواطنين، بالمخالفة للقانون.

فيما اشترك باقي المتهمين، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، موضوع التهمة الأولي، بان اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بان روج المتهم الثالث للعامة بالقول وبوسائل التواصل الاجتماعي لجريمة توظيف الأموال وتسلم وبقي المتهمين المبالغ المالية من المجني عليهم وسلموها للمتهمين الأول والثاني لتوظيفها واستثمارها بمعرفتهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.