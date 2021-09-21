★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى «النائب العام» المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق رجلًا من أبطال مصر وقائدًا حكيمًا من أخلَّص أبنائها، فقيد مصر كلها.

قال بيان النيابة العامة :«ان المشير «طنطاوي» القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذي بذل كلَّ غالٍ ونفيسٍ في الدفاع عن الوطن بكل عزةٍ وكرامةٍ متحملًا المسؤولية بكل صدق وشرف، بشجاعة المبصر وصبر الحكماء».

وأضاف البيان: «يعرب النائب العام باسمه وباسم كافة أعضاء النيابة العامة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته».