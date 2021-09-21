الدكتورة هدى المغربي خلفا للواء أبوالعزايم سكرتيرا عاما مساعدا للأقصر

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قرر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تعيين الدكتورة هدى المغربي، سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الاقصر، خلفا للواء عماد ابو العزايم، على ان تتسلم العمل بالمحافظة في الاول من أكتوبر المقبل، والتى تعد اول سيدة تشغل هذا المنصب بالاقصر.

وتعتبر هدى حسن احمد المغربي، من مواليد ١٣ أكتوبر ١٩٧٤، حاصلة على بكالوريوس تربية نوعية ١٩٩٦ قنا، والتى شغلت رئيس جهاز تشغيل الشباب بمحافظة قنا عام ٢٠١٣، ورئيس مركز ومدينة قوص ٢٠١٦، ورئيس مركز ومدينة سفاجا ٢٠١٩، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر ٢٠٢١.

وأعربت المغربي عن سعادتها بهذا التكليف الذي أولاها بها وزير التنمية المحلية، مؤكدة أن ستعمل على مواصلة النجاحات التي تتحقق على أرض الأقصر عاصمة السياحة في العالم والتى بولبها الرئيس السيسي اهتماما كبيرا للحفاظ على وجهها الحضارى.