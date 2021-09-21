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صراع منتظر بين «هاميلتون وراسيل» في مرسيدس

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صراع منتظر بين «هاميلتون وراسيل» في مرسيدس صراع منتظر بين «هاميلتون وراسيل» في مرسيدس

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يبدو أن مرسيدس المنافس في سباقات فورمولا 1 سيشهد صراع من نوع خاص بين لويس هاميلتون وجورج راسيل، في العام المقبل.

ويرحل راسيل عن ويليامز بنهاية الموسم الجاري، لينضم إلى مرسيدس، ويتنافس إلى جانب هاميلتون المتوج 7 مرات بلقب بطولة العالم.

وعندما انضم هاميلتون إلى مرسيدس في عام 2013، كان قد دخل في صراعات متوترة حينذاك مع الألماني روزبرج، أضرت بالفريق.

وفرض هاميلتون هيمنته على لقب بطولة العالم اعتبارا من عام 2014، باستثناء عام 2016 الذي شهد تتويج روزبرج.

من جانبه قال توتو فولف رئيس مرسيدس في تصريحات نشرها موقع الفورمولا 1 «جورج راسيل أثبت أنه يستحق التنافس بسيارة من الطراز الأول، والآن نحن بحاجة إلى أن يتأقلم بالشكل الصحيح مع الوضع في مرسيدس».

وأضاف «سيواجه مجموعة ضغوط أكبر بكثير، سيكون لديه زميل مذهل يحمل أفضل الأرقام القياسية، ومن المهم أن تجعله يتأقلم وأن تقيمه بالشكل الصحيح».

وتابع «رأينا مواقف في الماضي شهدت فشلا في ذلك. لويس كان طرفًا في أحد تلك المواقف، أعتقد أن الفريق لم يفهم تماما حينذاك كيف يمكن أن تسير الأمور، أرى أننا ربما أكثر أستعدادا بشكل أفضل للتعامل مع هذا الوضع».

يذكر أن هاميلتون يخوض حاليا منافسة قوية مع ماكس فيرستابن سائق ريد بول، من أجل التتويج بلقب بطولة العالم، التي تتواصل منافساتها بإقامة سباق الجائزة الكبرى الروسي، الأحد المقبل.

المصرى اليوم

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