ماذا حدث داخل غرفة ملابس برشلونة عقب مباراة غرناطة؟

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اشتعلت شرارة الأحداث داخل نادي برشلونة الإسباني في الساعات الماضية في أعقاب التعادل بين الفريق وضيفه غرناطة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وسقط برشلونة أمس الاثنين في فخ التعادل مع ضيفه المتواضع غرناطة بنتيجة 1-1 على ملعب كامب نو، وكان الفريق قريباً من الخسارة لولا هدف متأخر أدرك به البارسا التعادل في الدقيقة 90 عبر المدافع رونالد أراوخو، وجاء هذا التعادل بعد أيام قليلة من خسارة مدوية للفريق أمام نظيره بايرن ميونخ على ملعب كامب نو أيضاً بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن مسؤولي نادي برشلونة قد استقروا على إقالة الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق في ظل النتائج السيئة التي يحققها الفريق الكتالوني في المباريات الأخيرة.

كما كشفت تقارير إسبانية في الساعات الماضية عن حقيقة الوضع داخل نادي برشلونة وغرفة ملابس الفريق عقب مباراة الأمس.

وسيطرت على غرفة ملابس الفريق عقب المباراة حالة من الحزن الشديد والاستياء من عدم قدرة الفريق على تحقيق الفوز، ووجه كومان انتقادات لبعض اللاعبين على عدم القيام بدورهم بالشكل الأمثل المطلوب منهم.

وزار الثنائي ماتيو أليماني المدير الرياضي ورامون بلانيس السكرتير الفني، غرفة ملابس الفريق الكتالوني عقب نهاية المباراة، وتحدثا سريعاً مع رونالد كومان لكنهما لم يبلغاه بقرار الإدارة بإقالته في الأيام المقبلة.