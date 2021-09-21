اتحاد الكرة يلغي مراسم الاحتفال بالسوبر المحلي حدادًا على رحيل المشير طنطاوي

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حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل حول صحة ما تردد عن تأجيل لقاء السوبر المحلي بين الأهلي وطلائع الجيش، المقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا جاء كالتالي: «قررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، إلغاء أي مظاهر احتفالية في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش بستاد الجيش ببرج العرب حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، على أن تقتصر المراسم على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حدادا قبل بدء المباراة».

وزاد: «كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نعى المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر الجميل.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأتم: «الاتحاد المصري لكرة القدم إذ ينعى الفقيد الكبير ويستلهم من سيرته مآثره الخالدة في حب الوطن وبذل كل غال في سبيله وتشجيعه للرياضة المصرية وكرة القدم وقد كان أحد داعميها وسببا في نهضتها وتفوقها».