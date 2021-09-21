صدمة في باريس سان جيرمان بعد إصابة ميسي وغيابه عن مباراة ميتز

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشار النادي الباريسي في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن إصابة ميسي بكدمة في الركبة اليسرى، وفقا لما أظهرته أشعة الرنين المغناطيسي، وسيصدر النادي الفرنسي بيانا جديدا بشأن حالة اللاعب الأرجنتيني خلال 48 ساعة.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن ميسي سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة ميتز، غدًا الأربعاء، بالدوري الفرنسي، بينما هناك شكوك حول لحاقه بمباراتي مونبلييه ومانشستر سيتي خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف بيان سان جيرمان أيضا أن لاعب الوسط الإيطالي، ماركو فيراتي، يواصل الركض في إطار تعافيه من الإصابة، أما المدافع الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، والمهاجم الشاب إسماعيل الغربي، يؤديان برنامجا منفردا للتعافي من إصابتهما العضلية.