البرلمان الليبي: حكومة الدبيبة مستمرة في تسيير الأعمال

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قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبدالحميد الدبيبة، مستمرة في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.

وأعلن بليحق، أن مجلس النواب صوت في جلسة اليوم على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة، عبدالحميد الدبيبة، بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين لجلسة اليوم.وجرت التصويت داخل المجلس بالمناداة بالأسماء، حيث صوت كل نائب علانية، وبعد إعلان سحب الثقة استكمل النواب لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابقة.

وانطلقت الجلسة المغلقة برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وبحضور نائبيه الأول والثاني و113 نائبا.

وكان المجلس قد علق جلسة أمس الإثنين لبحث سحب الثقة من الحكومة، وقد قرر تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات.