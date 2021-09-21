أخبار عاجلة

«شعراوي»: تسليم 35 ألف عقد تقنين بجميع المحافظات و46 ألفا جاهزة للتعاقد -
«البيئة» تجرى المراجعة الدورية على مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ -
تداول 7300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
«مكنتش بشوف ماتش الأهلي».. عمر عبدالعزيز يكشف سبب انسحابه من ندوة تكريمه بـ«الإسكندرية السينمائي» -
استئناف الرحلات السياحية من هولندا وبلجيكا للغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل -
ضبط مكتبة تحولت إلى سنتر تعليمي في الجيزة (فيديو) -
عصام هلال: محطة معالجة بحر البقر الأكبر في العالم (فيديو) -
«شباب ورياضة الشرقية» تنظم ندوة دينية عن «فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها» غدًا -
رسميًا.. تخصيص خانة «طالب جامعي» على موقع «الصحة» لتلقي لقاح كورونا -
«البحوث الفلكية»: زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مطروح (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

لماذا منعت الشاحنات من الوقوف داخل أحياء مكة؟

Print
لماذا منعت الشاحنات من الوقوف داخل أحياء مكة؟ لماذا منعت الشاحنات من الوقوف داخل أحياء مكة؟
فرضت أمانة العاصمة المقدسة غراماتٍ مالية على أصحاب الشاحنات الخفيفة والمتوسِّطة والثقيلة وصهاريج المياه المتوقِّفة في الطرقات العامَّة وداخل الأحياء السكنيِّة لتسببها في إحداث التشوه البصري، وتعطيل الحركة المرورية، وإزعاج أهالي الأحياء، وخطورتها على المشاة، مؤكدةً تعاونها مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وتحرير المخالفات مع التعهد بعدم الوقوف داخل الأحياء إطلاقاً.

وأعلنت الأمانة عن إيجاد بدائل متاحة لأصحاب الشاحنات والصهاريج ومُعِدَّات مواد البناء عن طريق تهيئة مواقف السيارات العامَّة الــ 5 الموجودة بالعاصمة المقدسة وتخصيص مواقع لهم في مواقف السيارات على طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، ومواقف السيارات على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومواقف السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان، ومواقف السيارات على طريق مكة-المدينة، ومواقف السيارات على طريق الليث ، لافتةً النظر إلى أن المواقع الجديدة سوف تكون مواقف ثابتة لأصحاب المُعِدَّات للرجوع إليها بعد الانتهاء من خدمة العملاء في أماكن وجودهم، مشددةً على عدم السماح بالوقوف في الطُرقات والممرّات وداخل نِطاق الأحياء للحفاظ على المنظر الحضاري وتعزيز الأمن والسلامة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين إلى استخدام منصة (معدة) المتوفرة في موقع الأمانة الإلكتروني لطلب الخدمة أو عن طريق التوجه إلى أقرب موقع معتمد للمواقف، ويمكن لأصحاب المعدات التسجيل من خلال المنصة على الرابط التالي https://srvc.holymakkah.gov.sa/eqsys، ممهلة أصحاب الشاحنات والمُعِدَّات المتوقِّفة داخل الأحياء السكنية بشكلٍ غير نظامي (أسبوعاً) من تاريخ الإعلان لتصحيح أوضاعهم والتقيُّد بالوقوف النظامي بمواقف السيارات العامَّة، مؤكدةً أن هذه الجهود جاءت استجابةً لمطالب المواطنين من الأهالي وأصحاب المحلات التجارية، الذين يعانون من الوقوف العشوائي للشاحنات ضِمن النطاق العمراني.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | سكري مكة 4 أضعاف الرياض

عاجل | سكري مكة 4 أضعاف الرياض

عاجل | مكافحة غسل الأموال تمتد لتأجير السيارات

عاجل | مكافحة غسل الأموال تمتد لتأجير السيارات

موقعا لتقديم خدمات وحدات الأحوال المدنية المتنقلة 26

موقعا لتقديم خدمات وحدات الأحوال المدنية المتنقلة 26

معالجة 440 ألف متر من طرقات عسير

معالجة 440 ألف متر من طرقات عسير