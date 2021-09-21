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"تقنية أبها" تحتفل باليوم الوطني 91 وتهنئ القيادة والشعب السعودي

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"تقنية أبها" تحتفل باليوم الوطني 91 وتهنئ القيادة والشعب السعودي "تقنية أبها" تحتفل باليوم الوطني 91 وتهنئ القيادة والشعب السعودي
عميد الكلية يكرّم المتدربين المتفوقين للفصل التدريبي الأول

‬احتفلت الكلية التقنية بأبها، اليوم الثلاثاء، بذكرى اليوم الوطني للمملكة الحادي والتسعين للمملكة (91) على مسرح الكلية بجوحان بحضور عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان.

وقد أقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بكلمة لعميد الكلية قال فيها: لا يسعني إلا أن أتقدم أصالةً عن نفسي ونيابةً عن الزملاء أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية والمتدربين بالكلية التقنية بأبها بتهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين (91) لوطننا المملكة العربية ، وإلى كافة جنودنا البواسل المرابطين على حدود المملكة والمحافظين على أمنها الداخلي.

وأضاف: وفي هذا اليوم المجيد الذي نتذكر فيه وحدة وطننا على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وأكمل المسيرة من بعده أبناؤه البررة الذين واصلوا العطاء والتنمية في جميع المجالات بهذا الكيان الكبير حتى أصبحت المملكة دولة عصرية تحاكي بل تتفوق على دول عصرنا المتقدمة ورائدة الدول العربية والإسلامية بما حباها الله من الحكمة والثبات في جميع المواقف.

إثر ذلك كرّم عميد الكلية المتدربين المتفوقين للفصل التدريبي الأول بعدها قدم المتدربان محمد علي الشهراني وإبراهيم مريف الربعي قصيدتين نالتا الاستحسان، ثم توالت فقرات الحفل، حيث قدّم مجموعة من متدربي الكلية العرضة الجنوبية، إضافة إلى العديد من الألوان الشعبية والشيلات الوطنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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