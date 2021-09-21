جمعية ألزهايمر توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الأميرة نورة

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في إطار حملة الشهر العالمي للمرض "عهد لا يفنى"

وقعت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اتفاقية تعاون، اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر والحملة التي أطلقتها الجمعية بعنوان "#عهد لا يفنى".

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن مساعي الطرفين للعمل في إطار الشراكات المجتمعية والأكاديمية المتخصصة لتفعيل مجالات التوعية والتثقيف وتبادل الخبرات في الدراسات والمجالات المختلفة والتخصصات الصحية المعنية في البرامج التدريبية وفي المجالات ذات العلاقة بمرض ألزهايمر.

وقّعت هذه الاتفاقية كل من الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيسة اللجنة التنفيذية، والدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتعمل الجامعة والجمعية بموجب هذه الاتفاقية على خدمة أكبر عدد ممكن من الشرائح المستهدفة بأعمال الجمعية من النواحي الطبية والعلمية وغيرها، إضافة لتنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية بمرض الزهايمر إقليمياً وعالمياً.

وتستهدف الجمعية أهم الجهات التعليمية في المملكة وهي الجامعات، وذلك للتبادل والاستفادة من إمكاناتها العلمية والبشرية في تقديم أرقى الخدمات لمرضى الزهايمر، وتمكين الجمعية لكوادر تلك الجهات من التعاون مع اللجنة العلمية الطبية بالجمعية في مجال الأبحاث المتعلقة بالزهايمر والعمل على تنفيذ مشاريع مشتركة تفعل الجانب التطوعي فيها.

وتعتبر جامعة الأميرة نورة من أبرز تلك الجهات التي توقع معها الجمعية اتفاقية تعاون.