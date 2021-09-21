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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية في محافظة السويس صباح اليوم الثلاثاء منها مشروع نفق الشهيد أحمد حمدي ٢ ويعد شريان جديد لربط القاهرة ومحافظات القناة أسفل الممر الملاحي لقناة السويس ضمن سلسلة الإنفاق التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على طول قناة السويس بمحافظات الاسماعيلية والسويس متضمنة شبكة الطرق المربوطة بالنفق الجديد والقديم.

كما تم تدشين مركز التوفيق الطبى النموذجي، حيث تستعد السويس لبدء العمل بمشروع التأمين الصحي الشامل نهاية العام الجاري ويتضمن ٢٧ مركز طبي بعد تطويرها ومستشفى المجمع الطبي الجديد بمدينة ٢٤ أكتوبر ومستشفى الصدر ومستشفى الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات والصدر الجديد ومستشفى حوض الدرس بعد تطويره

وخصص مجلس الوزراء بوزارة الصحة حوالي ٤ مليارات جنيه للارتقاء بالمراكز الطبية والمستشفيات لتخدم المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.

وقامت الوحدات المتنقلة بالاتوبيسات المكشوفة بالميادين العامة وزيارة المنشآت الحكومية لتسجيل ٤٠٠ الف من أبناء محافظة السويس ضمن منظومة التامين الصحي الشامل حيث يتم ميكنتهم إلكترونيا للدخول على المنظومة الموحدة للمشروع بوزارة الصحة والتي بدأت بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية.



كما افتتح الرئيس السيسس عدد من محاور الطرق الجديدة بالسويس والتي توسع الطريق وتسهل عملية مرور السيارات ونقل البضائع والافراد