مجلس جامعة سوهاج ينعى المشير طنطاوي: «قاد سفينة البلاد في أحلك الفترات»

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نعى مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر يناهز 85 عاماً.

وأكد مجلس الجامعة- في بيان له اليوم- أن «مصر فقدت أحد رموزها الأبطال، الذين ضربوا أروع الأمثلة في المواقف التي تتضح فيها معادن الرجال، فالفقيد بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة استبسل وقاتل إلى أن كتب الله نصراً عزيزاً، ثم قائداً وطنياً من الطراز الأول تولى قيادة «سفينة» البلاد في أحلك الظروف والفترات، حافظ على الوطن ومقدراته ومكتسباته، إلى أن وصل بمصر وشعبها إلى بر الأمان».

وأشاد مجلس الجامعة بـ«الدور الذي أداه الفقيد، وبالنجاحات التي يشهد لها الجميع خلال توليه المسئولية في كافة مراحل حياته معرباً عن خالص التعازي لأسرة الفقيد».