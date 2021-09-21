تصفيات الانترنت لبطولة Captain Tsubasa: Dream Team” Dream Championship 2021 تنطلق اليوم!

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أعلنت شركة KLab Inc. الرائدة في مجال ألعاب الجوال عبر الإنترنت، أن لعبة كرة القدم Captain Tsubasa: Dream Teamستقيم بطولة Dream Championship 2021 العالمية، وستنطلق تصفياتها عبر الإنترنت بدءاً من اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، ستقام حملات خاصة داخل اللعبة للاحتفال ببدء Dream Championship 2021 بما في ذلك مكافأة تسجيل الدخول، ومهام الفعالية، والسيناريوهات اليومية.

نظرة عامة على التصفيات عبر الإنترنت

ابتداءً من اليوم، يمكن للمستخدمين الذين يحصلون على 3 انتصارات في الجولة الأولى من التصفيات عبر الإنترنت داخل اللعبة، ويصلون إلى قائمة أعلى 5000 في الترتيب الإقليمي في الجولة الثانية من التصفيات عبر الإنترنت التي ستقام في الأسبوع التالي، وإلى المراكز الثمانية الأولى في الجولة الثالثة التي تقام في الأسبوع الذي يليه، المشاركة في التصفيات الإقليمية النهائية المقرر لها يوم السبت 23 أكتوبر. سيتأهل أفضل اللاعبين الذين انتقلوا إلى التصفيات النهائية الإقليمية إلى البطولة النهائية.

جدول التصفيات الانترنت *تعقد داخل اللعبة (مقرها في JST/UTC+9)

・الجولة الأولى: من الجمعة 17 سبتمبر الساعة 16:00 حتى الجمعة 24 سبتمبر الساعة 13:59

・الجولة الثانية: من الجمعة 24 سبتمبر الساعة 16:00 حتى الجمعة 1 أكتوبر الساعة 13:59

・الجولة الثالثة: من الجمعة 1 أكتوبر الساعة 16:00 حتى الجمعة 8 أكتوبر الساعة 13:59

*يمكن فقط للمستخدمين الذين فازوا 3 مرات في الجولة الأولى من التصفيات الإنترنت المشاركة في الجولة الثانية من التصفيات عبر الإنترنت.

*يمكن فقط للمستخدمين الذين يصلون إلى قائمة أعلى 5000 في الترتيب الإقليمي في الجولة 2 من التصفيات عبر الإنترنت المشاركة في الجولة 3 من التصفيات الإنترنت.

كيفية الانضمام

انضم إلى البطولة من الجولة الأولى من التصفيات عبر الإنترنت داخل اللعبة. *تنطبق شروط المشاركة مثل أن يكون عمرك 20 عاماً أو أكثر (اعتباراً من 1 سبتمبر 2021). لمزيد من التفاصيل، يرجى التحقق من التطبيق وموقع بطولة الأحلام 2021.