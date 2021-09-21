«المعلمين» تنعي المشير طنطاوي: وطني مخلص تصدي للعديد من المخاطر

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نعت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن مصر فقدت رجلا وطنيا مخلصا تصدى بحكمة لمخاطر عديدة أحاطت بالدولة المصرية.

وأكدت نقابة المعلمين، في نعيها: «أن مصر فقدت رجلا وطنيا مخلصا، تولى شؤون مصر في أصعب الظروف، وتصدى بكل حكمة وحنكة للعديد من المخاطر إبان هذه الفترة».

وقال «الزناتي» إن «المشير حسين طنطاوي كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأحد رموز العسكرية الوطنية، ومثال يحتذى به في الشرف والأمانة وحب الوطن، متقدما بخالص التعازي لأسرة المشير طنطاوي، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وأسرة العسكرية المصرية، والشعب المصري بأسره، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته».