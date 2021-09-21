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جامعة بنها تنعى المشير طنطاوي: تحمل المسؤولية بشرف

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جامعة بنها تنعى المشير طنطاوي: تحمل المسؤولية بشرف جامعة بنها تنعى المشير طنطاوي: تحمل المسؤولية بشرف

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نعت جامعة بنها ببالغ الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد رحلة طويلة من العطاء من أجل الوطن.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة نيابة عن نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة وجميع القيادات الأكاديمية والإدارية وأسرة الجامعة في بيان، الثلاثاء، عن «خالص تعازيه في وفاة المشير طنطاوى، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
واكد الجيزاوى على التاريخ الوطنى للمشير طنطاوى كأحد قادة وأبطال قواتنا المسلحة وحرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن الراحل يعد أحد الرموز الوطنية ولن ينسى الشعب المصرى ما قدمه طوال حياته العسكرية وفترة رئاسته للمجلس العسكرى حيث تحمل المسئولية في ظروف صعبة وقاد سفينة الوطن نحو بر الأمان«.

وقال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، «بكل الحزن والأسى، ننعى فقيد المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، أحد رموز القوات المسلحة، قائدا ومحاربا عظيما، تحمل المسؤلية بشرف في ظروف دقيقة، سجل التاريخ إسمه وإنجازاته بحروف من نور، ستظل الأجيال تذكره رمزا للولاء والانتماء. وسيبقى حيا في قلوب كل المصريين، مستشهدا بقوله تعالى:(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) صدق الله العظيم.

وقال الدكتور الشحات منصور عميد كلية حقوق بنها الأسبق، «بكل الحزن والأسى أنعي أخلص وأوغى رجال مصر والقوات المسلحه الفقيد المشير محمد حسين طنطاوي، منقذ مصـــر من براثن المؤامرة، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه الله فسيح جناته والهم الله أسرته والهم كل مصر الصبر والسلوان.

المصرى اليوم

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