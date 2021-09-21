محافظ بني سويف يستهل مؤتمرًا بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير طنطاوي

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استهل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الثلاثاء، المؤتمر الثاني لشباب القرىة، والذي نظمته المحافظة بمجلس قروي اقفهص، بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنيى، اليوم، عن عمر ناهر 85 عامًا.

توجه محافظ بتحية إعزاز وإجلال وتقدير للفقيد القائد الوطني ،معربا عن خالص عزائه ومواساته لأسرة البطل الذي كان نموذجا وقدوة نستلهم منها جميعا مواصلة العطاء والعمل والتفاني والإخلاص في حب الوطن، مشيراً إلى الوطن فقد «اليوم» رجلا من أبرز رموز العسكرية المصرية، ممن وهبوا حياتهم لوطنهم، وأن مسيرته الوطنية المميزة خير دليل على ذلك، باعتباره بطلا من أبطال انتصارات السادس من أكتوبر التي أعادت لمصرنا الشامخة كبريائها وللوطن العربي بأكمله شموخه وثقة أبنائه في مختلف الأقطار العربية في قدرتهم على تحقيق الانتصارات

من المقرر أن يفتتح المحافظ جلسات المؤتمر الثاني لشباب القرى،والذي يحضره الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ،وحمادة راضى رئيس مركز ومدينة الفشن وعضوى مجلس النواب(النائب طه أبوالناظر،النائبة عبير جمال )والتنفيذيين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمجلس القومي للمرأة، ولفيف من القيادات الطبيعية والشباب من أبناء قرى اقفهص، وشباب المجلس الاستشاري ومبادرة تأهيل وتمكين وبعض الإعلاميين والصحفيين.

يتضمن المؤتمر 3 فعاليات رئيسية، والتي تبدأ بالجلسة الأولى تتناول محورين أساسين وهما: الوعي المجتمعي وأنواع وأشكال التعصب وطرق مواجهته،، فيما تتناول الجلسة الثانية استعراض أهم المشكلات الجماهيرية التي تواجه أهالي مجلس قروي اقفهص في الخدمات والمرافق ،وعرض توضيحي عن حجم الجهود والمشروعات المنفذة على أرض مركز ومدينة الفشن، بينما تختتم فعاليات المؤتمر بفقرة تحت عنوان «اسأل المحافظ»، والتي يقوم خلالها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالرد على تساؤلات ومطالب أهالي مجلس قروي اقفهص.