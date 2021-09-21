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محافظ القليوبية ينعى المشير طنطاوي: كان رجلا عسكريًا عظيمًا

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محافظ القليوبية ينعى المشير طنطاوي: كان رجلا عسكريًا عظيمًا محافظ القليوبية ينعى المشير طنطاوي: كان رجلا عسكريًا عظيمًا

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نعى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ببالغ الحزن المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد رحلة طويلة من العطاء من أجل الوطن.

وقال المحافظ في بيان صحفي، الثلاثاء، إن «الراحل كان رجلا عسكريًا عظيمًا وبطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث أفنى الفقيد حياته في خدمة الوطن، وتولى مسئولية البلاد في مرحلة حرجة واجه خلالها كافة التحديات بكل حكمة واقتدار، ولم يدخر الجهد والعمل الدؤوب من أجل رفعة ، مؤكدا أنه كان مثالا يحتذى به في الوطنية والإخلاص»، داعيًا «المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

المصرى اليوم

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