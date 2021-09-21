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محمد الشناوي ومصطفى غربال .. ذكريات ليست جميلة

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محمد الشناوي ومصطفى غربال .. ذكريات ليست جميلة محمد الشناوي ومصطفى غربال .. ذكريات ليست جميلة

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يترقب عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الثلاثاء مباراة كأس السوبر المصري عن الموسم 2020/20121، بين الأهلي ونظيره طلائع الجيش.

ويواجه الأهلي عند السابعة مساء اليوم الثلاثاء نظيره طلائع الجيش على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية على لقب السوبر المصري للموسم الماضي في مباراة صعبة وقوية.

وأسند اتحاد الكرة المصري إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال المعروف عنه قوته وتعامله الجاد خلال المباريات وعدم الالتفات لضغوط النجوم.

وتراهن جماهير الأهلي بصورة كبيرة على قائد الفريق حارسه محمد الشناوي في هذه المباراة لحماية العرين ومساعدة زملائه على تحقيق الفوز.

وتجمع ذكريات سيئة قريبة بين الحارس محمد الشناوي وحكم المباراة مصطفى غربال، حيث دخل الشناوي في الموسم الماضي في مشادة مع مصطفى غربال خلال مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت الواقعة التي شهدت المشادة بين حارس الأهلي والحكم الجزائري قد بدأت بالتحام قوي من أحد لاعبي سيمبا مع محمد الشناوي، أثناء إمساكه للكرة في الهواء مما جعل حارس الأهلي غير متوازن وفقد الكرة التي ذهبت لمهاجم الفريق المنافس الذي سددها بقوة لترتد من القائم، وبعدها ثار الشناوي بشكل غير مقبول على الحكم مصطفى غربال وحصل على بطاقة صفراء.

المصرى اليوم

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