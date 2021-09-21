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"هي لنا دار".. ‎مدارس التعليم وأندية الحي توحّد حساباتها بمواقع التواصل

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"هي لنا دار".. ‎مدارس التعليم وأندية الحي توحّد حساباتها بمواقع التواصل "هي لنا دار".. ‎مدارس التعليم وأندية الحي توحّد حساباتها بمواقع التواصل
تزامنًا واحتفالاً بمناسبة اليوم الوطني ٩١ للمملكة العربية

وحدت المدارس في المملكة ونوادي الحي في جميع الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات بشعار حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بها، وذلك تزامنًا واحتفالاً باليوم الوطني ٩١ للمملكة العربية السعودية تحت شعار "هي لنا دار".

جاء ذلك بعد أن وجهت وزارة التعليم جميع مدارسها للبنين والبنات وأندية مدارس الحي بتوحيد شعار حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها احتفالاً باليوم الوطني 91 للمملكة، وتفاعلت المدارس وأندية الحي بوضع شعار "هي لنا دار " صورا لحساباتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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