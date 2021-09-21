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دراسة تكشف الدول الـ10 الأكثر تضررًا من كورونا (تعرف عليها)

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دراسة تكشف الدول الـ10 الأكثر تضررًا من كورونا (تعرف عليها) دراسة تكشف الدول الـ10 الأكثر تضررًا من كورونا (تعرف عليها)

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بينما لا تزال جائحة كورونا تلقي بظلالها القاتمة على العديد من بلدان العالم، أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي إصابات الفيروس المستجد في العالم لتصل إلى أكثر من 229 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.6 مليون وفاة.

وقالت الجامعة في بيان، الثلاثاء، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم بلغ 229.049.749، إلى جانب إجمالي الوفيات 4.699.564، جائت 10 بلدان في مقدمة قائمة الدول اأكثر تضررًا من

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ676059 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 42.287.755.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات ب590955 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.247.667.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 445133، وإجمالي إصابات 33.478.419.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ271765 وإجمالي إصابات 3.573.044.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 199036، وإجمالي إصابات 2.167.652.

وسادسا بإجمالي وفيات 195438، وإجمالي إصابات 7.189.445.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 140634، وإجمالي إصابات 4.192.695.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 135589 وإجمالي إصابات 7.500.734.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130354، وإجمالي إصابات 4.638.516.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125924، وإجمالي إصابات 4.942.249.

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