نقيب المحامين ينعى المشير طنطاوي: سجل اسمه بحروف من نور في التاريخ

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نعى رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، مؤكدا أنه رمز من رموز مصر العسكرية.

وقال «عطية» في نعي نشرته صفحة النقابة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء، إنه «فقدت مصر اليوم رمزًا من رموزها العسكرية، ورجلًا من أخلص أبنائها، وهب حياته لخدمة وطنه على مر السنين، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، سُجل إسمه بحروف من نور في التاريخ المصري، الراحل البطل المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».

وأضاف: «لا ينكر أحد على البطل الراحل، أنه تولى مسئولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة بجدارة وبحكمة ليدفع عن بلدنا الحبيب، المخاطر التي أحاطت بها في هذه الفترة».

وتابع: «وإنني إذ أنعى بإسمي وإسم كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين، وجميع محامين مصر، الراحل الرمز والقائد البطل المشير محمد حسين طنطاوي، وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته، وأدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته».