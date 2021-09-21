التعليم العالي تصدر دليل إرشادي لمساعدة طلاب الشهادات الفنية في التنسيق.. كل ما تريد معرفته في سؤال وجواب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير كافة الإرشادات والمعلومات والقواعد المرتبطة بتنسيق طلاب الشهادات الفنية «الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية للتمريض ودبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق»، والتي تتم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg للتيسير على الطلاب.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قام برصد تساؤلات واستفسارات الطلاب بشأن التنسيق الخاص بطلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وتم عرض هذه الأسئلة على مسئولى مكتب التنسيق، حيث تولوا الإجابة عن هذه الأسئلة، وأعقب ذلك إتاحة هذا الدليل للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك https://www.facebook.com/MOHESREGYPT وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة http://mohesr.gov.eg لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

وصرح السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، بأن تنسيق الشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات يتم من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg وذلك في حدود النسبة المقررة 10% من إجمالي الأعداد المُقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، بحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

عزيزي الطالب.. كل ما تريد معرفته حول نظام تقديم طلاب الشهادات الفنية بتنسيق 2021-2022

س1: هل يوجد تغيير في نظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؟

· لا يوجد تغيير في نظام التنسيق بالجامعات الحكومية والمعاهد، حيث إن نظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو مُعتاد.

س2: ما النسبة المقررة للقبول بالكليات الجامعية؟

· تبلغ نسبة الأعداد المُقرر قبولها من حَملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب 10% من إجمالي الأعداد المُقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، بحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

س3: ما القواعد الواجب مُراعاتها في التنسيق الإلكتروني؟

· يجب الالتزام بقواعد وشروط القبول الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والموضحة بدليل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

س4: ما الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني؟

أولاً: الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث- الخمس) سنوات:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

2- يُدخل الطالب رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها، ويكتب الرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح.

- ويمكن لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي الدخول برقم الدخول والرقم السري الخاص بالطالب الحاصل عليه من المعهد.

ثانيًا: الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ويُحدد نوع المؤهل (معاهد تابعة لوزارة التعليم العالي).

2- يُدخل الطالب رقم كود التنسيق والرقم السري الخاص به الحاصل عليه من المعهد.

س 5: ما شروط القبول بكليات الهندسة بالجامعات المصرية؟

· تقبل كليات الهندسة من جميع التخصصات الصناعية نظام الخمس سنوات ونظائرها من المعاهد المتوسطة ما عدا شُعب (ترميم الآثار – المعامل البيولوجية).

س6: ما التخصصات المطلوبة للكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها؟

1- كليات الفنون التطبيقية:

· يشترط للقبول بكليات الفنون التطبيقية اجتياز اختبارات القدرات التي تُعقد قبل الترشيح.

· تقبل كليات الفنون التطبيقية من التخصصات الآتية: ( نسيج – زخرفي – ملابس جاهزة – ترميم الآثار- التصوير وطباعة الأوفست) وذلك من خريجي المعاهد الفنية الصناعية.

2- كليات الفنون الجميلة (فنون) تقبل من تخصص ترميم آثار فقط:

· يشترط للقبول بكليات الفنون الجميلة (فنون) اجتياز اختبارات القدرات التي تُعقد بالكلية قبل الترشيح.

3- كليات الفنون الجميلة (عمارة) :-

· يُشترط للقبول بكليات الفنون الجميلة (عمارة) اجتياز اختبارات القدرات التي تُعقد بالكلية قبل الترشيح في ( رسم العمارة- كيمياء – فيزياء – رياضة ) وذلك من التخصصات (المعمارية).

· كليات التكولوجيا والتعليم الصناعي تقبل من جميع التخصصات.

س7: ما شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية؟

· يتم القبول بالمعاهد الفنية الصحية شُعب التسجيل الطبى والإحصاء وفقاً لقواعد القبول الجغرافي (مدة الدراسة بها سنتان)، على أن يكون من الحاصلين على الثانوية التجارية في التخصصات التالية (الإدارة – التسويق وسوق المال).

· يتم القبول بالمعاهد الفنية الصحية شُعبة الأجهزة الطبية وفقاً لقواعد القبول الجغرافي (مدة الدراسة بها سنتان)، وذلك من تخصصات (شعبة الكهرباء) من الحاصلين على الثانوية الصناعية.

س8: كيف يتم تسجيل الرغبات والحفاظ على سرية البيانات؟

· عند تسجيل الرغبات، يجب تسجيل كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، حتى لا يفقد فرصة التحويل المُناظر.

· من الضروري الحفاظ على الرقم السري المُدون باستمارة النجاح، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

· يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

· موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: http://mohesr.gov.eg

· حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك):

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

· حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

· حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر).

https://twitter.com/Mohesregypt

· كما يمكن الإطلاع على القائمة من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/MOHESREGYPT/posts/375816030567904

س9: كيف يتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد؟

· عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكتروني» وهي خدمة مجانية مُتاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

س10: ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟

· الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

· معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المُختلفة، بشرط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

س11: ما عدد الرغبات المُتاحة أمام الطالب للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني؟

75 رغبة.

س12: ما القواعد الواجب مُراعاتها عند ترتيب الرغبات؟

يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

· إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

· ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

س13: هل يمكن للطالب طباعة رغباته بعد التسجيل على الموقع؟

· يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

س14: هل يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل المُحددة له؟

· نعم، يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

س15: كيف يتعرف الطالب على الكلية المُرشح لها؟

· يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المُرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح المبدئية، وذلك في ضوء الحد الأدنى المُعلن عنه.

س16: هل تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات طبقاً لكل شهادة؟

· نعم، تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد طبقاً لكل شهادة على حده، حيث يتم تحديد حد أدني لكل شهادة منفصلة (3-5) سنوات على موقع التنسيق، وكذلك خريجي معاهد التمريض والسياحة والخدمة الاجتماعية.

س17: ما قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق؟

· يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات، (بالنسبة للإدارات التعليمية لطلاب المدارس – وعنوان السكن لطلاب المعاهد المتوسطة والواردة من المعهد).

· يلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب)، ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

- مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة.

- مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ).

- مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر مُتساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

س18: هل يحق للطالب تغيير محل إقامته بعد الترشيح لتغيير التوزيع الجغرافي؟

· لا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقُا للإدارة التعليمية لطلاب المدارس الفنية وعنوان السكن لطلاب المعاهد المتوسطة والمُدون بالكشوفات الواردة والمعتمدة من المعهد الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية الفنية، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

س19: كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المُرشح لها بشكل نهائي؟

· يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المُتضمنة الكلية المُرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

س20: هل يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق؟

· لا يحق له ذلك بعد إعلان نتيجة التحويلات، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

س21: متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب؟

· يتم ذلك عقب إعلان نتيجة المرحلة، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لجميع الشهادات الفنية معًا، وتُعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون في إطار المنطقة الجغرافية (أ)، والتحويل يتم لمرة واحدة فقط بنفس القواعد الصادرة من أمانة المجلس الأعلي للجامعات.

س 22: ما قواعد تقليل الاغتراب؟

· الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة الجغرافية (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر0

· يُسمح للطلاب بالتقدم للتحويل بين الكليات المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب من خلال التنسيق الإلكتروني بنسبة 10% فقط من الأعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل إليها، وحسب ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل، وذلك للشهادة الفنية على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط، وينتهي عمل مكتب التنسيق بخصوص التحويلات مع إعلان نتيجة التحويلات.

س23: هل هناك استثناءات لأوائل الشهادات الفنية من قواعد القبول الجغرافي هذا العام ؟

· يتم قبول الطلاب الـ50 الأوائل في كل شهادة من الشهادات الفنية نظام (الثلاث سنوات والخمس سنوات) وفقاً للترتيب المُحدد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالكليات الجامعية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناءً من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها.

س24: ما الكليات التي تقبل من جميع التخصصات عند الترشيح حسب نوع الشهادة؟

· عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية – التجارية – الزراعية عند قبولهم بكليات ( التربية – التجارة – الزراعة – التكنولوجيا والتعليم الصناعي) بالجامعات المصرية، وفقاً للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الأولى .

س 25: ما الكليات والمعاهد المتوسطة والخاصة المعتمدة؟

· هناك قائمة بالجامعات والمعاهد المعتمدة من جانب الوزارة، يمكن التعرف عليها من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT/posts/375816030567904

س26: هل يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام في حالة عدم دخوله تنسيق العام الماضي؟

· لا يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي.

· وعلى الطالب التوجه للكلية مُباشرة التي تقبل مجموعه، طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.