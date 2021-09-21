«القومي للمرأة» ينعى المشير طنطاوى: سيظل حكاية يذكرها التاريخ

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نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات وأمانته العامة، ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، وأحد أبناء مصر الأوفياء والمخلصين لترابها وشعبها ورمز من رموز الوطن الذي وافته المنية فجر اليوم.

وأعربت «مرسي» في بيان، الثلاثاء، عن «عميق حزنها لوفاة المشير محمد حسين طنطاوى القائد الشجاع الذي قاد مصر في أصعب الأوقات، وتحمل مسئولية عظيمه على عاتقه، ليعبر بمصر وبكل إقتدار في مرحله خطره من تاريخه، وكان أحد أبطال حرب اكتوبر ٧٣ وصنع بطولات عظيمة»، مشيرة إلى أن «المشير طنطاوى سيظل حكاية يذكرها التاريخ لم تكتب بالأقلام ولكنها موجودة في ضمير كل فرد منا، وتعازينا الصادقة للقوات المسلحة، ورحم الله المشير محمد حسين طنطاوى».

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بـ«خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائله الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».