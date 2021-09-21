★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، ببالغ الحزن وعميق الأسى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية، صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ85 عامًا.

وأعرب الدكتور مصطفى عبدالنبي في بيان، الثلاثاء، عن «خالص تعازيه عن فقد مصر والقوات المسلحة المصرية لأحد أهم رموزها بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن»، داعياً «المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله، وذويه، ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء».