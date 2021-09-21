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جامعة المنيا تنعى المشير طنطاوي: فقدت أحد رموزها الوطنية

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جامعة المنيا تنعى المشير طنطاوي: مصر فقدت أحد رموزها الوطنية جامعة المنيا تنعى المشير طنطاوي: فقدت أحد رموزها الوطنية

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نعت جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، ببالغ الحزن وعميق الأسى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية، صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ85 عامًا.

وأعرب الدكتور مصطفى عبدالنبي في بيان، الثلاثاء، عن «خالص تعازيه عن فقد والقوات المسلحة المصرية لأحد أهم رموزها بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن»، داعياً «المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله، وذويه، ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء».

المصرى اليوم

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