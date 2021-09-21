أخبار عاجلة

تحقيق دولي: الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين لسوريا -
صدمة "الشرف" تطيح بروح "فتاة صنعاء".. قهر يُبكي والقتلة إخوة وابن عم! -
"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية -
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف -
الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها -
دون وخز.. اختراع روسي لتكنولوجيا التحكم في مستوى السكر بالدم -
تجاوباً مع "سبق".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف" -
وفق الاحترازات.. رئاسة شؤون الحرمين تكثّف جهودها الإرشادية والتنظيمية -
"ماوس كمبيوتر".. "سابك" تتعاون مع "مايكروسوفت" لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات -
"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة كفرالشيخ ينعى المشير طنطاوي: اسمه سيبقى خالدًا

Print
رئيس جامعة كفرالشيخ ينعى المشير طنطاوي: اسمه سيبقى خالدًا رئيس جامعة كفرالشيخ ينعى المشير طنطاوي: اسمه سيبقى خالدًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب ومنتسبي الجامعة ببالغ الحزن واﻷ‌سى، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر ناهز الـ85 عامًا.

وأعرب رئيس جامعة كفرالشيخ في بيان، الثلاثاء، عن تعازيه للقوات المسلحة المصرية ولأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشيرًا إلى أن «اسم المشير طنطاوي سيبقى خالدا وسيذكره التاريخ مثل للوطنية والشجاعة، تقبله الله بوافر مثوبته ورحمته، وعزاء خالص لأهله وذويه ومحبيه وعارفي فضله».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الجيزة يقرر إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية لحصر المخالفات والتعديات

محافظ الجيزة يقرر إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية لحصر المخالفات والتعديات

بدء أولى جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «تراث القاهرة بين الواقع والمأمول» بدار الكتب

بدء أولى جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «تراث القاهرة بين الواقع والمأمول» بدار الكتب

احتفالاً باليوم العالمي للسياحة.. توزيع ورود وهدايا على السياح الأجانب في الكرنك

احتفالاً باليوم العالمي للسياحة.. توزيع ورود وهدايا على السياح الأجانب في الكرنك

محافظ المنيا: إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومحطة وسيطة بمركز المنيا

محافظ المنيا: إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومحطة وسيطة بمركز المنيا