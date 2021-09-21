رئيس جامعة كفرالشيخ ينعى المشير طنطاوي: اسمه سيبقى خالدًا

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نعى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب ومنتسبي الجامعة ببالغ الحزن واﻷ‌سى، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر ناهز الـ85 عامًا.

وأعرب رئيس جامعة كفرالشيخ في بيان، الثلاثاء، عن تعازيه للقوات المسلحة المصرية ولأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشيرًا إلى أن «اسم المشير طنطاوي سيبقى خالدا وسيذكره التاريخ مثل للوطنية والشجاعة، تقبله الله بوافر مثوبته ورحمته، وعزاء خالص لأهله وذويه ومحبيه وعارفي فضله».