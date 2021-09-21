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«القومي للإعاقة» يشارك في فعاليات اليوم العالمي للرياضة الجامعية والتنمية المستدامة

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«القومي للإعاقة» يشارك في فعاليات اليوم العالمي للرياضة الجامعية والتنمية المستدامة «القومي للإعاقة» يشارك في فعاليات اليوم العالمي للرياضة الجامعية والتنمية المستدامة

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يشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مساء اليوم عبر تقنية zoom؛ في فعاليات الندوة الدولية الموسعة بعنوان «استراتيجية الجامعات النشطة من المحيط إلى الخليج وتحديات التنمية المستدامة بعد كوفيد 19» والتي ينظمها الإتحاد العربي للرياضة الجامعية.

يحاضر في الندوة الموسعة اليوم كمتحدث رئيسي الدكتور مصطفي بيومي؛ مستشار التخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذ السابق بجامعة كاليفورنيا، مستعرضا الدروس المستفادة من جائحة كوفيد 19 وأثرها على مستقبل التنمية المستدامة بالوطن العربي؛ والملامح العامة لإستراتيجية بناء الحرم الجامعي النشط بعد كوفيد 19 كبيئة محفزة للابتكار والإبداع؛ وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة بما يضمن الرفاة والسعادة لجميع أفراد المجتمع بشكل يدمج الفئات الأكثر عرضة للخطر من الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والأطفال وكبار السن.

وتأتي فعاليات الندوة بمناسبة اليوم العالمي للرياضة الجامعية الذي يوافق 20 سبتمبر من كل عام؛ ويلقي كلمة الافتتاح مساء اليوم في الندوة الدكتور سالم العريمي؛ نائب رئيس الإتحاد العربي للرياضة الجامعية؛ ورئيس اللجنة العمانية للرياضة الجامعية، والدكتور ساري حمدان؛ رئيس الإتحاد الأردني للرياضة الجامعية؛ وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد العربي للرياضة الجامعية؛ وتدور محاور كلمتهم حول التعريف باليوم العالمي للرياضة الجامعية؛ وأهمية الرياضة في رفع مستوى المعيشة للشعوب العربية؛ ويدير الندوة الدكتور حازم عبدالمحسن؛ المدير الفني للإتحاد الإماراتي للرياضة الجامعية .

المصرى اليوم

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