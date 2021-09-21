البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق المتحدث في بيان، الثلاثاء، إنه «تم سحب الثقة من حكومة الوحدة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين لجلسة اليوم».

وأضاف أن «المجلس ناقش الطلب المقدم من 45 نائبا بسحب الثقة من الحكومة، وبعد مناقشات ومداولات حول أداء الحكومة، قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة، في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات، التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه».

وفى شهر مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا.