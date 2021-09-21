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ميسي يتسبب فى طرح إسم زين الدين زيدان لتولي تدريب باريس سان جيرمان

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ميسي يتسبب فى طرح إسم زين الدين زيدان لتولي تدريب باريس سان جيرمان ميسي يتسبب فى طرح إسم زين الدين زيدان لتولي تدريب باريس سان جيرمان

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وضعت إدارة باريس سان جيرمان خطة بديلة لضبط مسار الفريق الفرنسي في حال إخفاق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في إدارة كوكبة النجوم في ملعب حديقة الأمراء.

وكشف برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير عن بعض ما يدور في كواليس النادي الباريسي حاليا، إذ أكد أن إدارة سان جيرمان وضعت المدير الفني السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان كاسم محتمل لخلافة بوكيتينو في حال إقالته.

وكان المدرب الأرجنتيني قد أقدم على قرار مثير للجدل عندما استبدل نجمه الأول ليونيل ميسي خلال مباراة ليون بالدوري الفرنسي، فنال انتقادات واسعة، بينما أبدى «البرغوث» غضبه ورفض مصافحة مدربه أثناء الخروج.

وسبق لخليفة بن حمد آل ثاني، أحد أقارب ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أن أثار الجدل خلال الساعات الساعات الماضية بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو«الإسبانية، فإن خليفة بن حمد آل ثاني، والذي سبق وأن أكد أن كيليان مبابي، لن يرحل إلى ريال مدريد وتحقق ذلك، أثار الجدل بتغريدة مثيرة حول مستقبل بوكيتينو.

ونشر خليفة بن حمد آل ثاني صورة لبوكيتينو عبر حسابه على «تويتر»، وكتب عليها: «لندن مدينة جميلة، أنت تعرف ذلك».

وتشير تلك الرسالة إلى تحذير لبوكيتينو من تكرار فعل تلك الأمور التي من شأنها إثارة غضب ميسي ونجوم الفريق، أو أنه يوضح أن المدرب قد يرحل ويعود إلى العمل في إنجلترا مرة أخرى.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 18 نقطة

المصرى اليوم

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