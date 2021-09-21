إلغاء المظاهر الاحتفالية في مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، إلغاء أي مظاهر احتفالية في بطولة السوبر المصري المقرر اقامتها في السابعة من مساء اليوم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش بستاد الجيش ببرج العرب حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، على أن تقتصر المراسم على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نعى المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر الجميل و«إنا لله وإنا إليه راجعون»

والاتحاد المصري لكرة القدم نعي الفقيد واستلهم من سيرته مآثره الخالدة في حب الوطن وبذل كل غال في سبيله وتشجيعه للرياضة المصرية وكرة القدم وقد كان أحد داعميها وسببا في نهضتها وتفوقها.