أزمة شيرين أبوالعز وعمر العريان .. شاهد عيان تكشف الحقيقة

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أكدت ياريتا جمال الصديقة المقربة للممثلة شيرين أبوالعز، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاجرة صديقتها مع عمر العريان نجل المخرج طارق العريان عار تمامًا من الصحة وبه العديد من الملابسات، موضحة أن «شيرين» تعاني من أزمة نفسة بسبب ما تعرضت له على مدار الأيام الماضية وأنها تفكر في الذهاب للمستشفى بعدما تعرضت لكدمات في جسدها ووجها ما كان له تأثير على جسدها بالضرر.

وأضافت «ياريتا» في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»:«كنا سهرانين مع أصحابنا في مكان وقابلت شيرين عمر بالصدفة قربت عشان تسلم عليه لأنها تعرفه وكانت بصحبته بنت شدته ورفضت أن يصافح شيرين، وكل الناس في المكان خدت بالها، وعادت شيرين على الطاولة وكانت الصدفة انهما يجلسان بالترابيزة المجاوزة لها، وبدأت في عمل تصرفات غريبة لفتت انتباه الجميع ونظرات لشرين، وذهب احد الأصدقاء للفتاة وطلب منها ان تكف عن تلك التصرفات ليأتي عمر ويحدث صدام بينهما، وقام عمر بضرب شيرين بقطعة ثلج في وجهها، وهي لم تتحرك من مكانها، وكله موثق بالصور والفيديوهات، ودافعنا عن صديقتنا شيرين لانها من احلى الناس قلبًا وقالبًا وحاولوا تهدئة عمر وفجأة قام بالوقوف على السلم وقفز وتعرض للكسر في قدمه«.

وأوضحت: «تواصلنا مع طارق العريان ليحل هذه الأزمة، ومؤخرًا عرفنا اسمها، وهي تقوم بتهديد شيرين أيضًا، هي من افتعلت الأزمة، نتمنى تدخل أستاذ طارق لحل الموضوع دون مشاكل، شيرين نفسيتها مدمرة وجسمها أزرق ونفكر نذهب بها للمستشفى، احنا مش خايفين من حاجة الحق معانا».