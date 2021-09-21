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طرح 100 وظيفة في لقاء للتوظيف بغرفة الأحساء

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طرح 100 وظيفة في لقاء للتوظيف بغرفة الأحساء طرح 100 وظيفة في لقاء للتوظيف بغرفة الأحساء
وفقًا للشروط.. مع التقيد بالإجراءات الاحترازية

طرح 100 وظيفة في لقاء للتوظيف بغرفة الأحساء

اختتمت غرفة الأحساء اليوم، لقاء التوظيف الذي نظمته بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء وإحدى الشركات الصناعية الوطنية الرائدة، تم خلاله عرض مائة فرصة عمل جديدة لشباب الأحساء، بمقر المعهد بالهفوف، وفقًا للشروط والضوابط المُعتمدة والتزامًا بالإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة.

وشهد اللقاء إجراء مقابلات التوظيف مع الشباب المرشحين لفرص عمل صناعية وفنية في مجالات اللحام بـ 25 وظيفة، والنجارة بـ 25 وظيفة، وقيادة السيارات "سائق" بـ 25 وظيفة، إضافة إلى التخصصات العمالية المختلفة بـ 25 وظيفة.

ويهدف اللقاء، الذي استمر لمدة يومين، إلى الإسهام في توظيف أبناء وبنات الأحساء ودفع سياسات توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب أهداف رؤية 2030م، خدمة للقطاع الخاص في مجالات تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، وتقديم أفضل الخدمات للشباب السعودي، ليتمكنوا من مواكبة متطلبات سوق العمل وتسهيل حصولهم على فرص العمل المتوفرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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