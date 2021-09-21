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قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن الانقلاب الذي شهده السودان فجر اليوم الثلاثاء، جرى بالتنسيق بين عدة جهات، من داخل الجيش وخارجه.

وأضاف «حمدوك» في كلمة ألقاها خلال اجتماع للحكومة نقله التلفزيون الرسمي السوداني على الهواء، الثلاثاء، ن «نظام البشير السابق مازال يشكل خطرا على الثورة والتغيير والمرحلة الانتقالية في البلا» معتبرًا أن تلك العملية التي أحبطتها القوات المسلحة تستدعي مراجعة أعمال الفترة السابقة من المرحلة الانتقالية«.

وأكد حمدوك أن «التحقيقات جارية«، مشددا على أنه «سيتم محاسبة العسكريين والمدنيين المسؤولين عن هذا الانقلاب الفاشل، والحكومة والأجهزة المعنية في البلاد، ستواصل إجراءات تفكيك نظام عمر البشير (رئيس البلاد المعزول)».

ودعا حمدوك الشعب السوداني إلى الالتفاف حول السلطات الانتقالية في البلاد، أكد أن تلك العملية أتت بعد محاولات تحريض مستمرة ضد الحكومة، من أجل بث الفوضى والشقاق. وقال: «محاولة الانقلاب سبقتها محاولات لإيجاد حالة من عدم الاستقرار في البلاد وخاصة في الشرق»، مؤكدًا أهمية الاتحاد بين السودانيين، معتبراً أن وحدة قوى الحرية والثورة والتغيير هي الضمان لتحقيق أهداف الثورة.

يذكر أن الحكومة السودانية كانت كشفت في وقت سابق اليوم تفاصيل العملية الفاشلة التي نفذتها مجموعة من الجنود والضباط التابعين لسلاح المدرعات في الجيش السوداني. وقال وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، الناطق باسم الحكومة، في بيان رسمي، إن منفذي الانقلاب هم مجموعة من الجيش تابعة للنظام البائد (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، معتبرا أن هذا المخطط الانقلابي أراد إعادة عقارب الساعة للوراء.