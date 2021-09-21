أخبار عاجلة

تحقيق دولي: الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين لسوريا -
صدمة "الشرف" تطيح بروح "فتاة صنعاء".. قهر يُبكي والقتلة إخوة وابن عم! -
"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية -
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف -
الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها -
دون وخز.. اختراع روسي لتكنولوجيا التحكم في مستوى السكر بالدم -
تجاوباً مع "سبق".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف" -
وفق الاحترازات.. رئاسة شؤون الحرمين تكثّف جهودها الإرشادية والتنظيمية -
"ماوس كمبيوتر".. "سابك" تتعاون مع "مايكروسوفت" لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات -
"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نجل بيكهام يخوض مباراته الأولى مع رديف ميامي

Print
نجل بيكهام يخوض مباراته الأولى مع رديف ميامي نجل بيكهام يخوض مباراته الأولى مع رديف ميامي

بدأ روميو ابن ديفيد بيكهام، قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق، السير على خطى والده وشارك في مباراته الأولى مع الفريق الاحتياطي لإنتر ميامي في بداية الأسبوع الجاري.

ولعب روميو، وهو واحد من أبناء بيكهام الخمسة من زوجته مصممة الأزياء والمغنية السابقة فيكتوريا، مع فورت لاودرديل خلال تعادله 2-2 مع ساوث جورجيا تورمنتا في دوري الدرجة الثالثة الأمريكي، يوم الأحد الماضي.

وفورت لاودرديل هو رديف إنتر ميامي المملوك لبيكهام والذي يشارك في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وشارك روميو صاحب الـ19 عاماً بجوار هارفي نيفيل ابن فيل نيفيل مدرب إنتر ميامي، ولعب نيفيل وبيكهام معا في مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الجيزة يقرر إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية لحصر المخالفات والتعديات

محافظ الجيزة يقرر إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية لحصر المخالفات والتعديات

بدء أولى جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «تراث القاهرة بين الواقع والمأمول» بدار الكتب

بدء أولى جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «تراث القاهرة بين الواقع والمأمول» بدار الكتب

احتفالاً باليوم العالمي للسياحة.. توزيع ورود وهدايا على السياح الأجانب في الكرنك

احتفالاً باليوم العالمي للسياحة.. توزيع ورود وهدايا على السياح الأجانب في الكرنك

محافظ المنيا: إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومحطة وسيطة بمركز المنيا

محافظ المنيا: إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومحطة وسيطة بمركز المنيا