وزير التعليم العالي يفتتح المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في المنطقة العربية

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افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء «المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في المنطقة العربية» والذى ينظم من قبل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع جامعة الجلالة ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، على مدار يومين (21-22) سبتمبر 2021 بمقر جامعة الجلالة بالعين السخنة.

ويأتي المنتدى ضمن المشروع الإقليمي «دعم عملية التشاور في مجال العلم المفتوح في المنطقة العربية» بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ود. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، ود. بشر إمام القائم بعمل مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، وبمشاركة ممثلين رئيسيين من وفود الدول العربية ومندوبي اللجان الوطنية العربية لليونسكو وعلماء وباحثين وأكاديميين، ومطوري البرمجيات وصناع السياسات، وممثلي الشباب والناشرين، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لتقديم الممارسات والخبرات التوضيحية الفعالة، بالإضافة إلى المبادرات الناجحة في مجال العلم المفتوح.

وفى كلمة مسجلة له، رحب الدكتور خالد عبدالغفار بكافة المشاركين في المنتدى، متوجهًا بالشكر لكل السادة المشاركين في تنظيمه، معربًا عن تمنياته بأن يحقق المنتدى أهدافه المنشودة.

وأكد الوزير أن العلم المفتوح يمثل حركة عالمية متنامية بشكل كبير، حيث يسعى إلى إتاحة المعارف والمنهجيات والبيانات والأدلة العلمية بشكل مفتوح للجميع، الأمر الذي يمثل فرصة عظيمة للانتفاع بهذه الموارد، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي شهدها العالم في مجال العوالم الرقيمة خير داعم لهذا التوجه الحميد، الذي يسعى إلى تقليل الفجوات المعرفية والعلمية، ويزيد التعاون العلمي ويعمم الفائدة، فضلاً عن إتاحة المعرفة اللازمة لتحويل المجتمعات العلمية والبحثية إلى مجتمعات ابتكارية منتجة تعزز العلاقة بين العلم والمجتمع وتنهض بالإنسانية، وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أن ما يشهده العالم من تحديات مختلفة تتعدى الحدود السياسية والجغرافية أبرزها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، يؤكد على أهمية العلم المفتوح، مشيرًا إلى دور التعاون الدولي الخاص بمجابهة هذا الجائحة، وفهم ومحاولة علاج هذا الجائحة من خلال الانفتاح غير المسبوق وفق مبادئ العلم المفتوح، مشددًا على ثقته بأهمية الدور الذي سيلعبه العلم المفتوح في مجابهة التحديات المستقبلية.

وأكد د. عبدالغفار على أهمية المنتدى وتعظيم الاستفادة من الموارد المفتوحة من خلال بحث السياسات المناسبة، إضافة إلى تشكيل وجهة النظر العربية في توصية منظمة اليونسكو للعلم المفتوح، كما يعد مجالًا خصبًا للمناقشات وتبادل الأفكار، وسعى المنتدى ليكون منصة لجميع المهتمين في هذا الشأن، فهو يضم ممثلين عن الدول العربية الشقيقة وعلماء وباحثين وأكاديميين وصناع سياسات، وممثلي الشباب والمجتمع المدني، ومطوري البرمجيات، مشيرًا إلى أن التنوع الكبير للمناقشات سوف يؤدي إلى تشكيل رؤية جامعة تستوعب جميع وجهات النظر وكافة ألوان الإختلاف، وأثر ذلك في الخروج بتوصيات فعالة قابلة للتطبيق تحقق الاستفادة المطلوبة.

وأعرب الوزير عن سعادته بعقد هذا المنتدى بجامعة الجلالة الأهلية، حيث يعكس رؤية الدولة المصرية للعلم والبحث العلمي، خاصة في ظل ما شهدته جمهورية مصر العربية من طفرة كبيرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على مستويات عدة، منها التوسع غير المسبوق في إنشاء الجامعات، وكذا التنوع الواضح في التخصصات والبرامج وبخاصة التكنولوجية والعلمية، إضافة إلى التركيز على التخصصات المستقبلية؛ لتوفير خريج قادر على الاندماج السريع في سوق العمل متسلحًا بكافة المهارات والجدارات التي تتطلبها وظائف المستقبل.