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توفي المشير طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما، وتعرض المشير طنطاوي لأزمة صحية قبل نحو 3 شهور.

شارك طنطاوي في 6 حروب «العداون الثلاثي عام 1956، النكسة 1967، أكتوبر 1973، وحرب تحرير الكويت عام 1991"، قام خلالها المشير الراحل محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، ببطولات فارقة في تاريخ العسكرية.

المشير طنطاوى

المشير طنطاوي

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشير طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بيان صادر من رئاسة الجمهورية، منذ قليل: «فقدت مصر رجل من اخلص ابناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».

وأضاف الرئيس السيسي عن المشير محمد حسين طنطاوي: «بطلاً … من ابطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة اعظم الامجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري.. قائداً … ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي احاطت بمصر».

واختتم بيان رئاسة الجمهورية: «ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ ينعي للأمة رجلاً كانت له صفات الابطال، فأنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله للوطن».

المشير طنطاوي.. مسيرة حافلة بالعطاء

القوات المسلحة تنعي المشير طنطاوي.. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

وقد نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابنًا من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

حرب تحرير الكويت

شغل منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة خلال حرب تحرير الكويت عام 1991، من الغزو العراقي، حيث شاركت مصر بقوة قوامها 35 ألف من القوات المشتركة من المدرعات والمشاة الميكانيكية والصاعقة وأسلحتها المعاونة والمتخصصة، وكان دورها الاندفاع على محور حفر الباطن ومطار على السالم ومدينة الكويت ثم الالتفاف يسارا تجاه الحدود، بهدف عزل جنوب الكويت عن شمالها.

خاضت القوات المسلحة برئيس هيئة عملياتها المشير طنطاوي معارك شرسة أثناء مرحلة فتح الثغرات، وحققت انتصارًا كاسحًا في تلك المعارك بفضل قدرتها الاحترافية.

تكريم المشير طنطاوي بعد تحرير الكويت

بناءًا على إنجازاته وجهوده في حرب تحرير الكويت حصل المشير طنطاوي، على عدة أوسمة وهي وسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت.

- ولد المشير طنطاوى عام 1935، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان.

- شارك في حرب 1967، وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973.

المشير طنطاوى

- عمل المشير طنطاوى ملحقا عسكريا لمصر في باكستان في عام 1975 ثم في أفغانستان.

- شغل طنطاوي عددا من المناصب الهامة في القوات المسلحة قبل أن يكلفه الرئيس مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة.

- شغل المشير طنطاوى منصب قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد الحرس الجمهوري 1988، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991.

- قرر الرئيس مبارك ترقية المشير طنطاوى إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي 4 أكتوبر 1993.

- تولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

- ظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.

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