«المحامين» تعلن مواعيد جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد خلال الأسبوع المقبل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، عن عقد 4 جلسات لحلف اليمين القانونية، للمحامين الجدد بالنقابات الفرعية، خلال الأسبوع المقبل، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، من الساعة التاسعة صباحًا، برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

وحددت النقابة الجلسة الأولى لنقابات جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وبنها، وشبرا الخيمة، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021، بمقر النقابة العامة، والجلسة الثانية لنقابات حلوان، والجيزة، و6 أكتوبر، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر 2021، بمقر النقابة العامة.

أما الجلسة الثالثة فحددتها النقابة العام، لنقابات المنوفية، وطنطا، والمحلة الكبرى، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، وشمال الدقهلية، وجنوب الدقهلية، وشمال البحيرة، وجنوب البحيرة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021، بمقر النقابة العامة، والجلسة الرابعة لنقابات: دمياط، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021، بمقر النقابة العامة.

ونبهت النقابة، على الأعضاء الجدد بعدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف، وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

وأضافت: «من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية، ويرجى إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وإحضار رقم القيد الخاص بالمحامي، أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين».

واختتمت: «على من لم يتمكن من تسلم كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن، لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس».