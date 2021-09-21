حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز في الشرقية

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة ،وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين أبوكبير، ولجنة من المحافظة والإدارة الصحية، ومجلس المدينة وحماية المستهلك والطب البيطري، حملة تموينية مكثفة، أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 2291 جنح ا د ط ضد «أ.م.ذ» صاحب محل بقالة ببندر أبوكبير لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية، والمحضر رقم 2292 ضد«ص .ا .م» صاحب محل عطاره لعدم الإعلان عن الأسعار، والمحضر رقم 2293 جنح ا د ط ضد صاحب مطعم لإستخدامه ورق جرائد ومطبوعات في المطعم، والمحضر رقم 2294 جنح ا د ط ضد «ا.ع.ع» صاحب مطعم لعدم وجود شهادة صحية، والمحضر رقم 2295 جنح ا د ط ضد «ا.م» صاحب مطعم لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما شنت إدارة تموين ههيا حملة على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق العلاقمة المانسترلي من ضبط سيارة نصف نقل قادمة من محافظة الغربية، متجهة إلى قرية العلاقمة، محملة بعدد 100 باكتة ملح طعام مجهول المصدر، وتم التحفظ على ١طن و530 كيلوجرام، وتحرير المحضر رقم 1221 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الاقرارات اللازمة بذلك.

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق ههيا الإبراهيمية، من ضبط سيارة نصف نقل قادمة من قرية كفور نجم متجهة إلى الزقازيق، محملة بعدد 17 كرتونة حلاوة طحينية مجهولة المصدر بإجمالي كمية مقدارها 272 كيلوجرام، وتحرير المحضر رقم 1222 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك .

وتمكنت الحملة أثناء مرورها على مصنع منتجات ألبان، كائن بعزبة مندليه الصغيرة من ضبطه متلبساً باستخدام 2 إسطوانة بوتاجاز منزلية محظور إستخدامها في أغراض تجارية، وتحرير المحضر رقم 1223 لسنة 2021 جنح أ.د.ط. ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الاقرارات اللازمة بذلك .

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها على مطعم كائن بمدينة ههيا، من ضبطه متلبساً باستخدام عدد 3 إسطوانة بوتاجاز منزلية محظور إستخدامها في أغراض تجارية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1224 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الاقرارات اللازمة بذلك .

كما قام قطاع تموين وسط شرق الشرقية، برئاسة مجدي فرج رئيس القطاع، بشن حملة على الأنشطة التجارية بنطاق الإبراهيمية، أسفرت الحملة عن تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز بالإبراهيمية لتصرفه في ٩١شيكارة دقيق بلدى، وتحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز بالإبراهيمية لتصرفة في ٦٠ شيكارة دقيق بلدى، وكذلك تحرير محضر إثبات حالة ضد مخبز لتصرفة فى١٧ شيكارة دقيق، وكذا إنتاجه خبز ناقص الوزن ١٢ جرام في الرغيف الواحد، بالإضافة إلى محضر إثبات حالة ضد مخبز لتصرفة في ١٠ شكاير دقيق بلدى، ومحضر إثبات حالة ضد مخبز لتصرفه في ٤ شكاير دقيق بلدى، فضلا عن تحرير محضرين إثبات حالة ضد مخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجن .