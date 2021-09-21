★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

هاجم أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك السابق، اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عقب صدور حكم من المحكمة الرياضية «كاس» بقبول استئناف الزمالك ضد اللاعب حمدي النقاز والتي تقدر بمليون و٣٠٠ ألف دولار، وإلغاء الغرامة.

واعاد أحمد عيد نشر «بوست» سابق كان قد نشره قبل تعاقد لجنة الزمالك مع حمدى النقاز، وعلق احمد عيد عبدالملك عليه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» قائلاً: «قولنا اشتكى النادي ومش من حقه الناس طلعونا بنكدب.. كنت عايش وعارف التفاصيل من وقتها».

واختتم «اللى رجعه يدفع من جيبه بقى».