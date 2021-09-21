السوبر المصري.. بين هيمنة المارد الأحمر وحلم طلائع الجيش بأول الألقاب

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تشهد جماهير الكورة المصرية الليلة في السابعة مساءا على ملعب برج العرب النسخة رقم 18 لكأس السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش للموسم 2019_2020 حيث يدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

ظهرت النسخة الأولى للسوبر المصري موسم 2000_ 2001 حينما أقيمت أول مباراة بين الزمالك وغزل المحلة وأنتهت بفوز الأبيض 2-1. وكذلك فاز الزمالك بالبطولة الثانية على نادي المقاولون العرب 1_0.

أستمرت البطولة بعد ذلك لتقام في 17 مناسبة بين بطل الدوري وبطل الكأس في افتتاحية الموسم الجديد.

ويعتبر الأهلى والزمالك الأكثر مواجهة في السوبر المصرى بعد أن لعبا معا 6 مباريات.

وحقق الأهلى الفوز في 4 مباريات وفاز الزمالك مرتين فقط وكان بركلات الترجيح في نسختى 2017 و2019 بالإمارات.

أول فوز للأهلى على الزمالك كان في 2003 بركلات الترجيح، أما آخر فوز فكان في نسخة 2019 التي أقيمت على ستاد برج العرب وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحسم لقب البطولة بركلات الترجيح 5 مرات آخرها النسخة الأخيرة في 2019 بين القطبين وفاز الزمالك 4-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى.

وامتدت مباريات السوبر لوقت إضافى 3 مرات آخرها مواجهة الأهلى وإنبى في نسخة 2005 وفاز الأهلى بهدف نظيف، أما المباريات التي حسمت خلال الوقت الأصلى للمباراة فكانت 10 مرات وآخر مرة شهدت فوز الأهلى على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق هو أول من افتتح التهديف في السوبر في نسخة 2000 أمام المحلة وفاز الزمالك 2-1.

الأهلي الأكثر فوزا بلقب السوبر ب 11 لقبا من أصل 14 مرة لعب فيها مباراة السوبر ويأتي الزمالك ثانيا ب 4 ألقاب ثم ثم المقاولون وحرس الحدود بلقب واحد.

المقاولون العرب بقيادة المعلم حسن شحاتة فاز بلقب السوبر المصري موسم 2003_2004 بعد أن فاز على الزمالك 4_2 في مباراة شهيرة حيث كان ذئاب الجبل في دوري القسم الثاني حينها .وصل اليها بعد الفوز بكأس مصر على حساب الأهلي 2_1 ليكون أول فريق يهزم القطبين وهو ليس من فرق الممتاز.

حرس الحدود استطاع احراز اللقب بعد فوزه على الأهلي موسم 2008_ 2009 بهدفين نظيفين.

الجدير بالذكر أن الأهلي مع موسيماني يامل الحصول على اللقب لأول مرة بعد خسارة الدوري لحساب القلعة البيضاء في الأمتار الأخيرة. كذلك يتمنى طلائع الجيش أن يحصد أول بطولة في تاريخه لاسيما أنها ستكون من المارد الأحمر.