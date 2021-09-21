كواليس جلسة الشناوي ووليد سليمان مع لاعبي الأهلي قبل السوبر

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بكل قوة لملاقاة نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء على لقب كأس السوبر المصري.

ويواجه الأهلي عند السابعة مساء اليوم الثلاثاء نظيره طلائع الجيش على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية على لقب السوبر المصري للموسم الماضي 2020/2021.

وحرص قائدي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الحارس محمد الشناوي ولاعب الوسط المخضرم وليد سليمان على الجلوس مع لاعبي الفريق من العناصر الشابة والصفقات الجديدة، مساء أمس في فندق الإقامة لتحفيز اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز.

وشدد الشناوي وسليمان للاعبين على أن جماهير الأهلي خلفهم وتساندهم بقوة وتنتظر منهم هذا اللقب من أجل بداية الموسم بشكل قوي، فضلاً عن مصالحة الجماهير بعد خسارة لقب بطولة الدوري في الموسم الماضي.

وطالب الثنائي الخبرة زملاءهم من اللاعبين بتوخي الحذر وعدم الاعتراض على حكم المباراة والتركيز فقط على دور كل واحد منهم في الملعب وما هو المطلوب منه لتنفيذه.