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الداخلية تحرر مُسن القاهرة.. والتحريات تكشف الخلافات على تجارة المخدرات

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الداخلية تحرر مُسن القاهرة.. والتحريات تكشف الخلافات على تجارة المخدرات الداخلية تحرر مُسن القاهرة.. والتحريات تكشف الخلافات على تجارة المخدرات

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كشف أجهزة الامن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من موظفة، مقيمة بدائرة القسم بحضور شخصان غير معلومين لديها للشقة سكنها حال تواجدها بعملها وقيامهما بالسؤال عن شقيقها عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة «له معلومات جنائية».

واضافت التحريات عقب علمهما بعدم تواجد الأخير قاما بإصطحاب والدها عنوة داخل سيارة «بدون لوحات معدنية» ثم إلى جهة غير معلومة وأضافت بعدم علمها بمكان تواجد شقيقها سالف الذكر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 سائقين «لأحدهم معلومات جنائية» مقيمون بمنطقة الصف بالجيزة

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط إثنين منهم حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهم (والمستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقر أحدهما بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المُبلغة حول تجارة المواد المخدرة فخطط والمتهم الهارب على إختطاف والده «المجنى عليه» وإحتجازه بشقة سكنية ملك أحدهم كائنة بمنطقة الصف، لإجبار نجله على دفع المبالغ المالية قيمة المواد المخدرة وفى سبيل ذلك إستعانا بمالك السيارة المضبوطة لتنفيذ مخططهما، وأقر الثانى بما جاء بأقوال الأول.

تم بإرشاد أحدهما العثور على المجنى عليه داخل الشقة المشار إليها، وبسؤاله إتهم المتهمان والهارب بإختطافه.

المصرى اليوم

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