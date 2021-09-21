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تحقيق دولي: الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين لسوريا
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:40 صباحاً
صدمة "الشرف" تطيح بروح "فتاة صنعاء".. قهر يُبكي والقتلة إخوة وابن عم!
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:38 صباحاً
"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:38 صباحاً
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:38 صباحاً
الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:38 صباحاً
دون وخز.. اختراع روسي لتكنولوجيا التحكم في مستوى السكر بالدم
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:38 صباحاً
تجاوباً مع "سبق".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف"
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:38 صباحاً
وفق الاحترازات.. رئاسة شؤون الحرمين تكثّف جهودها الإرشادية والتنظيمية
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:38 صباحاً
"ماوس كمبيوتر".. "سابك" تتعاون مع "مايكروسوفت" لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:38 صباحاً
"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:38 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
أهالى قرية الشيخ هاني الشحات بالشرقية: كان حلمه تأسيس دارا لتحفيظ القرآن
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 02:20 مساءً
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