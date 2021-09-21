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أسامة الأزهري ناعيًا المشير طنطاوي: «سيظل اسمه خالدًا في سجل البطولات»

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أسامة الأزهري ناعيًا المشير طنطاوي: «سيظل اسمه خالدًا في سجل البطولات» أسامة الأزهري ناعيًا المشير طنطاوي: «سيظل اسمه خالدًا في سجل البطولات»

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نعى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 85 عامَا.

وتقدم الأزهري في بيان، الثلاثاء، بـ«خالص العزاء أنعي فقيد المشير محمد حسين طنطاوي، أحد أبطال حرب أكتوبر، الرجل الذي أدى مهمة وطنية عظيمة في تاريخ مصر».

وأضاف أن «الراحل عبر بسفينة الوطن لبر الأمان في فترة صعبة وبذل الكثير من أجل رفعة وطنه مصر، وحمل أمانة ومسؤولية كبيرة في سبيل الحفاظ على الوطن، وسيظل اسمه خالدًا في سجل البطولات المصرية».

المصرى اليوم

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