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يوضح الموقف القانوني في قضية النقاز

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الزمالك يوضح الموقف القانوني في قضية النقاز يوضح الموقف القانوني في قضية النقاز

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أعلنت إدارة نادي أن المحكمة الرياضية «كاس» قد قبلت الطلب الأول في استئناف الزمالك ضد اللاعب حمدي النقاز والتي تقدر بمليون و٣٠٠ ألف دولار، ورفضت الشكوى المضادة بحصول النادي على مليون و٩٠٠ الف دولار تعويضا من اللاعب.

ومن جانبه أكد نصر عزام المستشار القانوني للزمالك لشئون الفيفا في تصريح خاص للموقع الرسمي أن المحكمة الرياضية قد عقدت جلسة استماع في ١٤ يناير ٢٠٢٠ استمعت فيه لدفوع وطلبات نادي الزمالك.

وأضاف أن التسوية التي تمت مع اللاعب قبل صدور الحكم وتنازله عن كامل قيمة الغرامة، كانت بمثابة ضامن للنادي بعدم حصول اللاعب على أي مبالغ، في حال صدور حكم نهائي له بتأييد الغرامة أو تخفيضها، وهو ما تحقق بالفعل من خلال قبول استئناف الزمالك جزئيا ضد قرار الفيفا الصادر لصالح اللاعب.

المصرى اليوم

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