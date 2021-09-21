أخبار عاجلة

أحمد شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن علي معلول والسولية -
خالد الغندور: مساعد حسام البدري لم يكن مقتنعًا بمستواه -
"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية -
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك -
منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ» -
إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية -
«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر -
طلب إحاطة بالبرلمان لسرعة الإنتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية -
قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية لعام 20/2021 (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر -
وزيرة «البيئة» تعلن بدء البرنامج التدريبي السنوى لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«وداعًا أيها الفارس».. نجوم الفن ينعون المشير طنطاوي

Print
«وداعًا أيها الفارس».. نجوم الفن ينعون المشير طنطاوي «وداعًا أيها الفارس».. نجوم الفن ينعون المشير طنطاوي
نعى عدد من نجوم الفن، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 85 عاما.

نعى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، المشير محمد حسين طنطاوى، ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً :«وداعا أيها الفارس».

ونعت الفنانة مي كساب، المشير طنطاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ونشرت صورة له وعلقت عليها: «إنا لله وإنا إليه راجعون القائد والأب سيادة المشير طنطاوي في ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعاء».

وكتبت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام» :«رحم الله بطلا من أبطال حرب أكتوبر وقائدا من رجال الأوفياء، المشير محمد حسين طنطاوي وزير دفاع مصر الأسبق ورئيس المجلس العسكري الأسبق في ذمة الله. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته عزائي لأسرته وللشعب المصري».

وقالت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «وداعًا المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق، وداعًا بطلا وقائدا عظيما من رجال مصر وأبطال أكتوبر 73».

وكتب الفنان القدير نبيل الحلفاوى، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلًا: «رحم الله المشير طنطاوى وجزاه خيرا بقدر حبه وعطائه لوطنه وشعبه، أسكنه الجنة وألهم أسرته وتلاميذه ومحبيه الصبر والسكينة».

ونشر الفنان خالد الصاوى صورة للمشير طنطاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق بقوله تعالى: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى».

وتابع: «ينعى الفنان خالد الصاوى أحد حماة مصر ورجال جيشها المخلصين السيد المشير محمد حسين طنطاوى وزير دفاع مصر الأسبق، نسأل الله العلى العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير المالية: 55% من اقتصاد مصر «غير رسمي»

وزير المالية: 55% من اقتصاد مصر «غير رسمي»

«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك

«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك

خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية