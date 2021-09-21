تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات الخاصة خلال ساعات.. والباب لا يزال مفتوحًا بـ«الأهلية»

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قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر بدء تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة فور اعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة الدور الثاني، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للتنسيق، وذلك وفقا للاماكن الشاغرة بالجامعات، مشيرا إلى انه في الوقت نفسه مازال باب التقدم متاح للقبول بالجامعات الاهلية الجديدة من خلال المنظومة الالكترونية الموحدة للاختبارات للقبول والتي تعتمد على المجموع الاعتباري.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن الجامعات الاهلية الجديدة التي تقبل طلاب لاول مرة هذا العام سواء كانت المنصورة الجديدة أو العلمين جاهزة لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، مشيرا إلى ان الجامعتين انتهت بالكامل من كافة الاعمال والبنية التحتية الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح أنه بالرغم من اختبارات القدرات التي تجريها الجامعات الاهلية والتي تعتمد على المجموع الاعتباري والذي يتضمن 70% مجموع الطلاب بالثانوية العامة و25% اختبارات القدرات للمعلومات القطاعية و5% لاختبار التفكير النقدي، إلا ان هناك اقبال كبير هذا العام عليها مقارنة بالعام الماضي وهو ما يعكس ثقة المجتمع في منظومة الجامعات الاهلية الجديدة التي تقيمها الدولة وفقا لجامعات الجيل الرابع والشراكات مع العدديد من الجامعات الدولية.

واشار إلى أن الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة والاجنبية تسير بخطي سريعة من أجل الانتهاء من تطعيم كافة الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الجامعات تجري عمليات التطعيم بشكل يومي بالتنسيق مع مديريات الصحة ووزارة الصحة التي توفر اللقاحات من أجل الانتهاء من تطعيم كافة اعضاء هيئات التدريس والعاملين والطلاب القدامي، بحيث يتم التفرغ خلال الفترة القادمة لتطعيم الطلاب المقبولين الجدد بالتزامن مع اجراءات الكشوف الطبي المعتادة التي يتم اجراؤها من خلال مستشفيات الجامعات.