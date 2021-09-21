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"تقويم التعليم" و"الإيسيسكو" تنظمان ندوة عالمية عن تحسين الجودة

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بمشاركة خبراء دوليين يعرضون تجارب مختلفة في تحسين أداء التعليم

تنظم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" غداً الأربعاء ندوة افتراضية بعنوان: "تأثير دراسات التقويم الدولية في السياسات وممارسات تحسين جودة التعليم"، بمشاركة خبراء دوليين يعرضون تجارب دول مختلفة في تحسين أداء التعليم.

وتنطلق الندوة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وتستمر حتى الخامسة عصراً، وستركز على الدروس المستفادة على مدى عشرين عاماً.

والمشاركون هم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، والدكتور سالم بن محمد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، والدكتور جونغ جونغ تشول نائب وزير التعليم بجمهورية كوريا الجنوبية.

وأيضاً سيشارك أندرياس شلايشر، رئيس قطاع التعليم والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور "نونو گرانو" وزير تعليم سابق ورئيس مبادرة التعليم وهو حالياً أستاذ في جامعة لشبونة البرتغالية، والدكتور فهد بن عبدالله السحيمي المدير العام للتقويم والقبول في وزارة التعليم، والدكتور ماتشي ياكوبوفسكي استشاري بحوث ميلة تقويم التعليم والتدريب، باحث وعضو هيئة تدريس جامعة وارسو في بولندا .

ومن ضمن المشاركين كذلك شريدة هانم بنت شريف، مساعد المدير العام وحدة بحوث التعليم الدولي TIMSS بماليزيا، وإيما لفوسكامبوس المدير الوطني لمشروع برنامج التقويم الدولي لأداء الطلاب (PIS۸) الوكالة الوطنية لجودة التعليم تشيلي، وجوندا تيرا رئيس الاختبارات الدولية والتعليم ومجلس الشباب بجمهورية استونيا، وأولكار باببيفا نائب مدير معهد التربية بجمهورية أذربيجان، وأحمد الشعيبي رئيس قسم التقويم بالمركز الوطني للتقويم والامتحانات بدولة المغرب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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