أخبار عاجلة

أحمد شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن علي معلول والسولية -
خالد الغندور: مساعد حسام البدري لم يكن مقتنعًا بمستواه -
"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية -
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك -
منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ» -
إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية -
«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر -
طلب إحاطة بالبرلمان لسرعة الإنتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية -
قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية لعام 20/2021 (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر -
وزيرة «البيئة» تعلن بدء البرنامج التدريبي السنوى لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة القاهرة تنعى المشير طنطاوي.. و«الخشت»: وفاته خسارة كبيرة لمصر

Print
جامعة القاهرة تنعى المشير طنطاوي.. و«الخشت»: وفاته خسارة كبيرة لمصر جامعة القاهرة تنعى المشير طنطاوي.. و«الخشت»: وفاته خسارة كبيرة لمصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأعرب «الخشت» في بيان، الثلاثاء، عن تعازيه للقوات المسلحة المصرية ولأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال إن‏«اسم المشير طنطاوي سيبقى خالدا في ذاكرة المصريين وسيذكره التاريخ كوطني شجاع قدم الكثير من التضحيات لوطننا الغالي ضاربا مثالا يحتذى به في الإخلاص في كل مواقفه تجاه الوطن»، قائلًا: «وفاته تعد خسارة كبيرة لمصر».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الجيزة يقرر إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية لحصر المخالفات والتعديات

محافظ الجيزة يقرر إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية لحصر المخالفات والتعديات

بدء أولى جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «تراث القاهرة بين الواقع والمأمول» بدار الكتب

بدء أولى جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «تراث القاهرة بين الواقع والمأمول» بدار الكتب

احتفالاً باليوم العالمي للسياحة.. توزيع ورود وهدايا على السياح الأجانب في الكرنك

احتفالاً باليوم العالمي للسياحة.. توزيع ورود وهدايا على السياح الأجانب في الكرنك

محافظ المنيا: إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومحطة وسيطة بمركز المنيا

محافظ المنيا: إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومحطة وسيطة بمركز المنيا